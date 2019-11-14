В Москве благоустроили территорию площадью 11,4 га около станции метро "Марьина Роща"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории вокруг станции метро "Марьина Роща" прошли на площади 11,4 га по просьбам жителей Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Территорию вокруг станции метро "Марьина Роща" благоустроили по просьбам жителей Северо-Восточного округа столицы. Здесь расширили тротуары и обновили их покрытие, на дорогах положили новый асфальт, вдоль пешеходных зон установили светильники, обустроили павильоны для ожидания автобусов и дополнительные парковочные места, разбили газоны. В порядок привели городское пространство площадью 11,4 гектара", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных работ было уложено более 14 тыс. кв. метров плитки, а также более 5 тыс. кв. метров асфальта. Кроме того, была упорядочена парковка у станции метро "Марьина Роща". На прилегающих к станции улицах установили 70 новых светильников.

Отмечается, что сейчас специалисты высаживают на территории деревья и кустарники, а в ближайшее время в этом районе появятся новые скамейки и урны.