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Первый этап дороги Марьино - Саларьево в Новой Москве планируют сдать в декабре

Протяженность участка составит 3,175 км

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство первого этапа автомобильной дороги Марьино - Саларьево в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) завершится в декабре 2019 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.

"На финишную прямую вышло строительство первого этапа автомобильной дороги Марьино - Саларьево. Через месяц, в середине декабря, планируем сдать в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Длина участка составит 3,175 км, он станет дублером Киевского и Калужского шоссе на участке от улицы Адмирала Корнилова до автомобильной дороги Солнцево - Бутово - Видное. Количество полос на этой дороге будет по две в каждую сторону.

За последние семь лет в ТиНАО уже построено свыше 200 км автодорог. Сейчас почти 120 км дорог в Новой Москве строятся, еще свыше 100 км - в процессе проектирования.

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