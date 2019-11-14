С начала года в Москве стали на 13% реже нарушать правила парковки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Количество нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств в Москве снизилось на 13% с начала года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, уточнив, что речь идет о контроле зон парковки и мест, где парковка запрещена.

"С начала этого года водители стали меньше нарушать правила парковки - на 13% снизилось количество нарушений в зоне действия запрещающих знаков. Это происходит даже в условиях добавления новых камер фотовидеофиксации и работы парконов", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время нарушения правил парковки фиксируют камеры фотовидеофиксации с круговым обзором "Стрит Фалькон". Они появились в самых загруженных точках города в мае 2018 года и помогают фиксировать нарушения в круглосуточном режиме. Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками, а также с пятиминутным интервалом фиксирует машины на платной парковке. В Москве установлено более ста таких комплексов.

Кроме того, нарушения стоянки и остановки машин администрируют автомобили-парконы и пешие инспекторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".