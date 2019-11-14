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Приложение "Помощник Москвы" заработает в восьми районах столицы

В частности, с помощью мобильного приложения жители столицы могут зафиксировать нарушения правил парковки во дворах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Москвичи определили восемь дворов в центральных районах для действия приложения "Помощник Москвы", с помощью которого можно сообщить о нарушениях правил парковки, сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта.

"Москвичи жалуются на неправильно припаркованные автомобили во дворах, которые часто мешают всем - проезду машин экстренных служб, проходу. Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах, это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг, и совместно с Префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений", - сказал собеседник агентства.

Ранее адреса, по которым можно было поделиться информацией о неправильной парковке, добавлялись в систему по просьбе жителей. В рамках пилотного проекта, запущенного дептрансом Москвы совместно с префектурой центрального округа и управлением по ЦАО столичного МЧС, приложение закрепили за целыми дворами. Обновление в приложении заработает с 5 декабря по адресам Стройковская улица, д. 8; Марксистская улица, д. 5; Улица Александра Солженицына, д. 31 стр.1; 4-я Тверская-Ямская ул., д. 12; Улица Чаянова д. 16; Улица Бутырский Вал д. 48; Вадковский переулок д. 16; Вспольный переулок д. 16 стр. 1.

Как и прежде, с помощью мобильного приложения жители столицы могут зафиксировать парковку у знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена", парковку на газоне, случаи неоплаченной парковки. За каждое зафиксированное нарушение, выполнение задания и открытие достижения пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на оплату парковки, поездки на транспорте, билеты на мероприятия и многое другое.

"Кроме того, в рамках пилотного проекта появится возможность сообщить о нелегальной парковке на площадке для пожарной спецтехники и на газонах. Фиксация нарушений с помощью программно-аппаратного комплекса происходит в автоматическом режиме без касания экрана пользователем. Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сама определяет, какой вид нарушения нужно зафиксировать. При этом камера должна находиться в стационарном положении", - отметил представитель департамента. Предполагается, что "нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине".

В настоящее время "Помощник Москвы" используют более 460 тыс. москвичей. Благодаря их активной позиции количество нарушений ПДД в Москве с 2018 года сократилось на 9%, заключил собеседник агентства.

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