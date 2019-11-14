Стадион "РЖД Арена" в Москве будет реконструирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба "Локомотив" - "РЖД Арена" - планируется реконструировать, прилегающую к нему территорию ждет благоустройство. Об этом сообщил в четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож <...>. Сам я с раннего детства болельщик "Локомотива", периодически там бываю на матчах и могу констатировать, что там много чего можно поправить, - времени с момента его строительства прошло достаточно, и знания, и технологии ушли далеко вперед. Там можно поработать со скай-боксами, кровлей, оснащением, с удобством", - сказал он.

Кузнецов отметил, что работы также планируют провести на прилегающих к стадиону территориях, благодаря чему они станут более привлекательными не только для болельщиков, но и для других жителей города. Он добавил, что готов дать консультации футбольному клубу по проекту реконструкции "РЖД Арены". "Коллеги из "Локомотива" связались с просьбой их проконсультировать по вопросу реконструкции стадиона в силу того, что у меня богатый опыт по работе со стадионами - "Лужники", стадион "Краснодар", к "Динамо" тоже имею отношение. Я с генеральным директором "Локомотива" Василием Кикнадзе встречался, беседовали на тему сотрудничества, коллеги попросили им помочь, я, безусловно, готов и согласен на безвозмездной основе этим позаниматься", - сказал Кузнецов.

По его словам, деталей проекта пока нет, однако снос существующего стадиона точно не предполагается. На время реконструкции футболисты не смогут использовать стадион для домашних игр, им придется воспользоваться другими площадками.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. В 2017 году он был реконструирован и переименован в "РЖД-Арену". Вместимость стадиона после реконструкции составила 27 320 зрителей. Как сообщал весной текущего года гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе, клуб начнет реконструкцию "РЖД-Арены" после того, как определится с источником финансирования. Он высказывал мнение о необходимости крыши и утепления стадиона.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.