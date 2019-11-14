Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГИБДД Москвы напомнила автовладельцам об ответственности за тонировку стекол машины

Госавтоинспекция отметила, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 164 тыс. автомобилей с превышением норм тонировки выявлено с начала года в Москве, в связи с этим столичная Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности за данное правонарушение.

"За десять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы, - сказали ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве. - Напоминаем, что сотрудник Госавтоинспекции в праве потребовать от участника дорожного движения устранить причину нарушения безопасности дорожного движения. В случае отказа водителя на месте выявления административного правонарушения удалить тонировку в отношении него, помимо материала за нарушение правил дорожного движения, составляется требование о прекращении противоправных действий".

Столичная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, так как практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Искусственные елки и цветы горят на складе на Комсомольской площади в Москве
Пожар тушат более 220 человек и 73 единицы техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС