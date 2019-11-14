Главой московского исполкома "Единой России" может стать замглавы ЦИК партии Руднев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы центрального исполкома (ЦИК) "Единой России" Максим Руднев может возглавить исполнительный комитет московского отделения партии. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в "Единой России".

"Его [Руднева] кандидатура есть в шорт-листе", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, такое кадровое решение, в случае его принятия, позволит "перезагрузить и усилить работу московского исполкома". Источник напомнил о большом опыте работы Руднева в партии, в том числе в ее ЦИК, где он в настоящее время руководит управлением проектной деятельности.

Согласно уставу "Единой России", исполком является аппаратом регионального отделения партии, организует и ведет его текущую работу. Руководитель исполкома назначается и освобождается от должности ЦИК партии по согласованию с президиумами ее генсовета и регионального политсовета.

Ранее нынешний глава московского исполкома Олег Смолкин сообщил о намерении уйти в отставку со своего поста.