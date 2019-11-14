В Театре "У Никитских ворот" прозвучат стихи поэта-фронтовика Бориса Слуцкого

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского продолжает масштабный просветительский проект "Лента поэзии". В пятницу в рамках этого цикла состоится вечер, посвященный выдающемуся советскому поэту-фронтовику Борису Слуцкому (1919-1986). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Иванова.

"Проект "Лента поэзии" задуман нашим худруком Марком Григорьевичем Розовским специально для Старой сцены театра. Это цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых посвящен творчеству одного или нескольких поэтов", - пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что первые спектакли проекта посвящены Александру Пушкину, Марине Цветаевой, Сергею Есенину.

"Сегодня на "Ленте поэзии" состоится очередная премьера. Творчество выдающегося советского поэта-фронтовика Бориса Абрамовича Слуцкого представят режиссер Марк Григорьевич Розовский и известный писатель, переводчик, правозащитник, президент Фонда защиты гласности Алексей Кириллович Симонов", - проинформировала пресс-атташе.

"В 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Слуцкого, и новый спектакль театра посвящен этому юбилею", - отметила она.

По ее словам, утонченная поэтика Слуцкого удивительным образом сливалась с суровой прозой жизни. Его честные, иногда жестокие стихи постоянно подвергались критике, искажались цензурой. "В спектакле все стихи прозвучат именно так, как их написал Борис Слуцкий", - заверила пресс-атташе. "Лента поэзии" - проект свободной формы, поэтому было решено, что Алексей Симонов, лично знавший Слуцкого, бывший долгое время его соседом, дополнит стихи рассказом об интересных фактах из жизни поэта", - сказала собеседница агентства.

Проект продолжит заслуженная артистка РФ Ольга Лебедева. 22 ноября она представит спектакль, посвященный поэзии "шестидесятников": Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского. Постановка Марка Розовского

О театре "У Никитских ворот"

Театр "У Никитских ворот" основан в 1983 году, с 1991 года он стал государственным. На сцене театра идет около 30 постановок - как имеющие долгий зрительский успех ("Песни нашего двора" и "Роман о девочках"), так и сравнительно новые спектакли по произведениям современных авторов, в числе которых "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева и "Любовь и голуби" Владимира Гуркина. Бессменный художественный руководитель театра - народный артист России Марк Розовский.