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Вильфанд заявил, что москвичам не грозит дипрессия из-за отсутствия солнца

В ближайшие дни в столице будет стоять солнечная погода

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения. Но москвичам в ближайшие дни это не грозит - погода будет солнечной. Об этом ТАСС сообщил в пятницу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В эти дни москвичей радует солнышко, а это очень важно. Я не раз озвучивал свою точку зрения относительно того, что погода и здоровье не слишком связаны, но есть исключения. А именно то, что хмурая погода негативно влияет на состояние человека. Есть много исследований, свидетельствующих о том, что длительное отсутствие солнца приводит к тому, что у человека появляется депрессивное состояние", - сообщил он.

По словам Вильфанда, солнечная погода продолжит радовать москвичей в ближайшие дни, что совсем не свойственно этому периоду года.

"Штилевая погода и много солнышка. Облачная погода с воскресенья, но, на самом деле, солнышко обязательно будет проглядываться", - уточнил метеоролог.

Температурный фон в ближайшие дни будет равномерным, а климатические нормы по-прежнему будут превышены. Днем в пятницу прогнозируется 4-6 градусов тепла, в субботу - 3-5 градусов тепла, в воскресенье - 5-7 градусов тепла, в понедельник - 1-6 градусов тепла, а во вторник - 0-5 градусов тепла.

Вильфанд назвал такую погоду "неинтересной" из-за легкой прогнозируемости для специалистов.

Теги
Россия
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Переменная облачность и до шести градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу
Осадков не ожидается
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