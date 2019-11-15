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Новая система обращения с ТКО

Власти Москвы подготовили к раздельному сбору мусора 97% контейнерных площадок

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, во всех дворах должны установить синие и серые емкости - для перерабатываемых и смешанных отходов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Почти все площадки для сбора мусора в Москве подготовлены для перехода на раздельную утилизацию отходов, сообщил в пятницу журналистам заммэра столицы Петр Бирюков. По его словам, эта работа будет завершена к концу года.

"На сегодняшний день уже брендировано более 22 тыс. контейнерных площадок, что составляет 97% от их общего количества в Москве. Полностью площадки будут укомплектованы к концу декабря", - сказал он.

Бирюков пояснил, что во всех дворах будут стоять синие и серые емкости - для перерабатываемых и смешанных отходов, а на площадках будут установлены информационные стенды о программе. "Основная задача города в этом отношении - обеспечить доступность инфраструктуры, обслуживание системы раздельного накопления и принять меры по повышению экологической грамотности москвичей. Этим мы сейчас и занимаемся", - добавил Бирюков.

Вместе с тем он отметил, что новая система позволит увеличить объемы и качество направляемых на переработку полезных компонентов твердых коммунальных отходов. Вывозить "сухие" отходы будут машины с синей цветовой индикацией, после сортировочных станций такой мусор попадет на перерабатывающие заводы.

В полную силу система раздельного сбора коммунального мусора в Москве заработает с января 2020 года, сообщал ранее глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев. К этому времени баками двух типов предполагают оснастить площадки у жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города.

Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами, сформулированный ранее вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым. Реформа началась в стране с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной и цивилизованной.

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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