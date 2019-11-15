Сотрудник управления по борьбе с коррупцией задержан в Москве за взятку в 200 тыс. рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) окружного УВД задержан в Москве по подозрению в получении взятки в 200 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главка московской полиции.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделений собственной безопасности по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина в размере 200 тыс. рублей за непредставление материалов проверки в следственные органы в отношении последнего задержан старший оперуполномоченный ОЭБиПК УВД по Юго-западному округу Москвы", - сказали в полиции.

Задержанный имеет звание майора полиции. "Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заключили в пресс-службе.