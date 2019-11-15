В Москве на Волгоградском проспекте столкнулись семь машин

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на Волгоградском проспекте в Москве из-за ДТП с участием семи автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, пострадавших в результате происшествия нет.

"Сегодня около 11:50 мск на Волгоградском проспекте возле дома 36 произошло столкновение семи автомобилей. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время движение автотранспорта затруднено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.