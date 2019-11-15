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Главной площадкой национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве станет ВДНХ

В павильонах ВДНХ пройдут соревнования по 70 специальностям, а также деловая программа и встречи с блогерами и актерами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. V национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" пройдет в Москве с 18 по 22 ноября, его центральной площадкой станет ВДНХ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставочного комплекса.

"В павильонах выставки пройдут соревнования по 70 специальностям, а также деловая программа и встречи с блогерами и актерами. Оценивать мастерство участников будут более 500 экспертов, среди которых представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. Всего организаторы чемпионата ожидают более 10 тыс. посетителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнования пройдут по таким компетенциям, как веб-дизайн, робототехника, экономика и бухгалтерский учет, и многим другим. Кроме соревнований, в программе круглые столы, встречи с представителями профильных министерств, руководителями компаний. Для посетителей будут организованы различные занятия, пройдет мотивационная сессия, на которой известные актеры, журналисты и блогеры расскажут вдохновляющие истории. Вход на мероприятие свободный.

"Абилимпикс" - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования среди инвалидов. Россия присоединилась к движению в 2014 году. Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" создан на базе Российского государственного социального университета (РГСУ).

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