Парк "Пальмира" и базу для гребного слалома благоустроили на северо-западе Москвы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 40 га территорий, в том числе парк "Пальмира" и базу для гребного слалома, благоустроили в 2019 году на северо-западе столицы по программе "Мой район". Об этом сообщили в пятницу в информационном центре правительства Москвы.

"В 2019 году на северо-западе столицы по программе "Мой район" благоустроено более 40 га территорий. В их числе 16 парков и знаковых объектов. Наибольший отклик у жителей получили такие объекты, как: парк "Пальмира" в районе Куркино, территория базы для гребного слалома в районе Покровское-Стрешнево, сквер с "тропой приключений" и игровыми комплексами на улице Кулакова в районе Строгино", - сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного округа Москвы, которую цитирует инфоцентр.

По данным префектуры, в этом году в округе благоустроено 246 дворовых территорий. В районах высадили более 250 тыс. кустарников и 565 деревьев. В каждом районе округа появились новые общественные пространства с комфортными прогулочными зонами, лавочками, качелями, фонтанами и цветниками, современными детскими и спортивными площадками.

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина. Она предполагает комплексное развитие с таким расчетом, чтобы обеспечить жителям столицы равные комфортные условия проживания вне зависимости от района, в котором они находятся. Программа для каждого района формировалась на основе пожеланий жителей, связанных с созданием качественной городской среды: благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники. Также должны быть реконструированы и построены новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтированы библиотеки, дома искусств и дома культуры. Анонсировано, что программа будет постоянно меняться, дополняться и развиваться в зависимости от потребностей жителей.