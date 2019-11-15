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Главный каток страны на ВДНХ откроется 22 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ледовые дорожки с высоты будут похожи на золотой ключик

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Самый большой в Европе искусственный ледовый каток, который будет расположен на ВДНХ в Москве, откроется для посетителей 22 ноября. Об этом сообщил в пятницу на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на теплую погоду, в следующую пятницу на ВДНХ откроется Главный каток страны. Самый большой в Европе из искусственных, и уж точно один из самых красивых. Ледовые дорожки пройдут между обновленными павильонами и с высоты будут похожи на Золотой ключик", - написал Собянин.

Площадь ледового поля составит 20,5 тыс. кв. м. Каток разделен на три зоны. Основная зона площадью порядка 16 тыс. кв. м будет доступна для всех посетителей. Для детей оборудована отдельно огороженная площадка размером около 900 кв. м. Еще одна зона для катания - "Аллея влюбленных" - будет расположена вокруг фонтана "Каменный цветок". Отмечается, что всего на катке одновременно смогут кататься около 4,5 тыс. человек.

"Каток откроется для посетителей 22 ноября в 17:00. Праздничная программа пройдет с 18:00 до 23:00 сразу на трех площадках ВДНХ, одна из них будет находиться на самом катке, вход на нее - только по билетам. Их можно будет приобрести на сайте главной выставки страны, продажа начнется в ближайшее время. Еще две площадки разместятся недалеко от ледового поля, вход на них свободный", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В будни каток будет работать с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. По понедельникам на катке будут проводиться технические дни.

Посетители смогут приобрести билеты на каток в 22 кассовых павильонах. Также оплатить посещение ледового поля на ВДНХ можно с помощью карты "Тройка". Планируется, что каток будет работать до 1 марта 2020 года.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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