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На западе Москвы угнали BMW стоимостью более 1 млн рублей

Двое неизвестных, угрожая расправой владельцу машины, заставили его отдать автомобиль и документы на него

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двое неизвестных на западе Москвы, угрожая мужчине, угнали его автомобиль BMW 520i стоимостью более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"На парковке, расположенной на Багратионовском проезде возле дома 7, корпус 3, двое неизвестных, угрожая мужчине расправой, завладели его автомобилем BMW 520i и документами, а затем скрылись. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей", - сказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц).

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