Охранник московского бара выстрелил из травмата в нерасплатившегося клиента

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в баре на Новом Арбате в центре Москвы из-за клиента, который не смог заплатить заведению за выпитые напитки и еду. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на воскресенье клиент одного из баров на Новом Арбате не смог расплатиться по счету за еду и напитки. Охранники заведения вывели его на улицу, где между ними и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого клиента бара ранили из травматического пистолета. Пострадавшего доставили на скорой в институт Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт случившегося, однако подробности не сообщили. "В медучреждение был доставлен молодой человек с Нового Арбата с ранением. По предварительным данным, оно получено из травматического пистолета. В связи со случившимся начата проверка", - сказали в полиции.