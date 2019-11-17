В реке Раменке в Москве снова обнаружили пену

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты снова обнаружили пену в реке Раменке в Москве, контроль за состоянием водоема усилен. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"Пена в реке Раменке обнаружена сегодня бригадой ГУП "Мосводосток" при обходе русла реки. К настоящему времени вся обнаруженная пена собрана. ГУП "Мосводосток" установлен усиленный контроль за санитарным состоянием русла реки", - сказал собеседник агентства.

Ранее пену в реке находили 7 ноября, тогда в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что отобраны пробы воды, проводится расследование. В "Мосводостоке" заявляли, что для того, чтобы пена не распространялась, были установлены боновые заграждения. Гибели флоры и фауны специалисты не выявили.