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На западе Москвы автобус сбил женщину на остановке

Инцидент произошел из-за того, что водитель не поставил автобус на ручной тормоз

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. На западе Москвы автобус сбил женщину на остановке. ее госпитализировали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Накануне на улице Академика Павлова, в районе дома 53, водитель автобуса, забыв поставить на ручной тормоз транспортное средство, наехал на женщину. Инцидент произошел на остановке, когда женщина пыталась обойти автобус вместе с ребенком", - сообщила собеседница агентства.

Как отметили в столичной Госавтоинспекции, пострадавшая была госпитализирована.

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