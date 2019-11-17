МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. На западе Москвы автобус сбил женщину на остановке. ее госпитализировали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Накануне на улице Академика Павлова, в районе дома 53, водитель автобуса, забыв поставить на ручной тормоз транспортное средство, наехал на женщину. Инцидент произошел на остановке, когда женщина пыталась обойти автобус вместе с ребенком", - сообщила собеседница агентства.

Как отметили в столичной Госавтоинспекции, пострадавшая была госпитализирована.