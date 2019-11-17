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Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве

Источник в правоохранительных органах сообщил, что их проверяют на причастность к событиям 27 июля в центре Москвы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники центра противодействия экстремизму пресекли проведение турнира по боевым искусствам на севере Москвы, его участников проверяют на причастность к несанкционированной акции 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве на традиционный турнир по боевым искусствам, проводящийся с 2009 года в память Ивана Хуторского, пришли оперативники Центра "Э" и бойцы Росгвардии. Они задержали более 25 человек. Они проверяют участников турнира на причастность к событиям 27 июля в центре Москвы. В настоящее время задержанных доставляют в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных - Владислав Барабанов, который проходил по делу о массовых беспорядках, возбужденном после 27 июля, однако позже обвинения с него были сняты.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям о применении насилия к представителю власти и об участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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