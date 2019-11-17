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Вандал повредил скульптуру Мадонны в московском метро

Инцидент произошел на станции метро "Римская"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстанавливают скульптуру "Мадонна с младенцем" на станции "Римская" московского метро после того, как ее повредил вандал. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной подземки.

Инцидент произошел 30 октября, но известно о нем стало сегодня.

"На станции "Римская" 30 октября 2019 года вандалом была повреждена скульптурная композиция "Мадонна с младенцем". Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции. К сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вандал был задержан сотрудниками полиции. В пресс-службе добавили, что станция "Римская" была открыта 28 декабря 1995 года и не является объектом культурного наследия.

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