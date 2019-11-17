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На аукционе в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей

Ее стартовая цена составляла 1 рубль

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" (1926) продали в Москве за 10 млн рублей, сообщает в воскресенье пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

"В ходе аукциона это произведение, подлинность которого подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала, было продано за 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Изначально картина выставлялась со стартовой ценой 1 рубль, до начала аукциона принимались заочные ставки.

Как пишет в своей книге "Марк Шагал" Джонатан Уилсон, картина создана в период работы над иллюстрациями к басням Лафонтена. Тогда же художник несколько месяцев прожил в Оверни возле озера Шамбон. Из окна его комнаты видна была живописная церковь, которая неоднократно встречается на картинах художника того времени. Первым владельцем "Колокольни собора в Шамбон-сюр-Лак" стал известный впоследствии художник, голливудский сценарист и режиссер, коллекционер живописи Жан Негулеско.

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