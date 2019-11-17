Власти Москвы и Подмосковья утвердили типы абонементов для проезда в зоне "Пригород" МЦД

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" Московских центральных диаметров (МЦД) утвердили власти Москвы совместно с правительством Подмосковья. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на Московских центральных диаметрах. Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей). Эти абонементы необходимо будет записать на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка". При этом для выезда в "Дальнюю" зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка", - говорится в сообщении.

С помощью абонементов, записанных на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка", пассажиры смогут ездить в пределах станций "Одинцово - Лобня", "Нахабино - Подольск" с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в столице.

Уточняется, что использование абонементов МЦД будет выгоднее железнодорожных абонементов - экономия может составить более 30%.

О Московских центральных диаметрах

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания. Запуск первых двух диаметров запланирован на 21 ноября.

Всего намечен запуск пяти линий. Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые так названы за сквозной характер пересечения города, намечен до конца года. После первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. При бесконтактной и безналичной оплате - стоимость проезда на МЦД по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Предполагается, что проезд по МЦД и метро станет суммарно в 2-4 раза дешевле, чем в традиционном сочетании подмосковной электрички и метро.