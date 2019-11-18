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Москвичи выскажутся насчет строительства Коммунарской линии метро в Москве

На портале "Активный гражданин" жителям предложат ответить на четыре вопроса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Голосование, посвященное строительству Коммунарской линии метро в столице, открылось на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Активным гражданам" предлагается ответить на четыре вопроса. В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное строительству Коммунарской линии метро", - говорится в сообщении.

Голосование состоит из четырех вопросов. Сначала москвичи ответят, как они относятся к строительству Коммунарской линии метро. Затем респонденты укажут, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Также участники голосования должны ответить, планируют ли они в принципе пользоваться Коммунарской линией метро, и сообщить, часто ли бывают в районах, где пройдет новая ветка.

Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, что поможет разгрузить их. Коммунарская линия метро начнется от станции МЦК Крымская, пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и БКЛ на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов ЮЗАО до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка. Длина Коммунарской линии составит 40 км, и на ней расположатся 16 станций.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. Его участниками являются 2,6 млн человек. За пять лет на нем провели более четырех тысяч голосований и реализовали свыше 3 тыс. пожеланий москвичей.

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Россия
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