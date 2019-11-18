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Более 5 млн поездок совершили на прокатных велосипедах в Москве в текущем сезоне

Всего в столице работало 530 станций проката велосипедов
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заммэра Москвы Максим Ликсутов подвел итоги работы велопроката в сезоне 2019 года. По его словам, популярность сервиса выросла на 17%, всего пользователи совершили более 5 млн поездок.

"В этом году сезон необычно длинный, свыше семи месяцев, этому способствовала хорошая погода. В текущем сезоне пользователи "Велобайка" совершили более 5 млн поездок, на 17% больше, чем в прошлом", - сказал Ликсутов журналистам в понедельник.

Сезон велопроката и проката электросамокатов в Москве работал с 25 апреля по 17 ноября. На прокатных велосипедах в сутки пользователи совершали более 30 тыс. поездок. В текущем сезоне сеть городского велопроката впервые вышла за пределы МКАД, взять велосипед в аренду можно было у пяти новых станций метро: "Косино", "Новокосино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

В 2013 году, когда заработала система городского велопроката "Велобайк", пользователям было доступно 79 точек с 550 велосипедами. В этом году было доступно уже 530 станций и более 5 тыс. велосипедов в разных районах города - почти в 10 раз больше, чем изначально. Всего с запуска проекта в 2013 году горожане и гости столицы брали велосипеды 13,5 млн раз.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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