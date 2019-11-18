Мэр Москвы поздравил с юбилеем конструкторское бюро "Вымпел"

МОСКВА. 18 ноября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин посетил производственно-конструкторский корпус машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел" имени И. И. Торопова на Волоколамском шоссе и поздравил коллектив с 70-летним юбилеем.

"Москвичи гордятся, что на территории города находится такое замечательное предприятие, которое обеспечивает боевыми ракетами нашу авиацию, и не только нашу. Действительно, есть чем гордиться", - рассказал Собянин, общаясь с коллективом "Вымпела". Он пожелал предприятию процветания, его сотрудникам - успехов и здоровья.

Мэр Москвы Собянин вручил коллективу "Вымпела" поздравительный адрес.

Днем основания конструкторского бюро "Вымпел" считается 18 ноября 1949 года. С момента основания и до 1961 года конструкторское бюро, получившее наименование "Вымпел", возглавлял Иван Иванович Торопов, чье имя было присвоено предприятию в 1995. В 2005 году предприятие вошло в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Сегодня государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" - ведущее конструкторское бюро в России по разработке и производству авиационного вооружения. В настоящее время "Вымпел" производит практически все виды авиационного вооружения, в том числе управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", пусковые и катапультные устройства управляемых ракет и другую продукцию. Более 50% производимой продукции экспортируются в Индию, Китай, Малайзию и другие зарубежные страны. В МКБ "Вымпел" трудятся 2,3 тыс. человек.

Правительство Москвы в 2017 году присвоило "Вымпелу" статус промышленного комплекса, что дало предприятию право на получение налоговых льгот, предусмотренных городским законодательством. За два года объем предоставленных городом льгот составил 93,7 млн рублей, что частично помогло реализовать проект реконструкции основного производственно-конструкторского корпуса "Вымпела" площадью 18 тыс. кв. м, выходящего на Волоколамское шоссе.