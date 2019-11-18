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Электрички на Рижском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами

Специалисты принимают меры по сокращению опоздания пригородных поездов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Электропоезда на Рижском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам, в основном задержаны пригородные поезда, курсирующие между Москвой, Сергиевым Посадом и Александровом. Об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Рижском направлении задерживаются несколько поездов по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, специалисты принимают меры по сокращению опоздания пригородных поездов Ярославского направления, задержанных из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Сергиев Посад - Хотьково. "Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные корректировки в расписании пригородных поездов. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания пригородных поездов Ярославского направления", - заключили в пресс-службе.

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