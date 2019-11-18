Мосгорсуд утвердил решение взыскать с парка Горького 120 тыс. рублей за обрушение моста

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным решение взыскать 120 тыс. рублей с Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького (ЦПКиО или парк Горького) в качестве возмещения морального вреда за обрушение моста в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал законным решение первой инстанции взыскать с ответчика, которым является ЦПКиО, 120 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда из-за обрушения моста и обязал парк Горького выплатить каждому из истцов по 40 тыс. рублей в качестве компенсации. Но ответчик обжаловал это решение.

В ночь на первое января на территории парка Горького обрушился пешеходный мост, на котором находились люди. В больницы с травмами после этого обратились девять человек.