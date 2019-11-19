В восьми парках Москвы в День матери пройдут праздничные мероприятия

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут смастерить подарок для мамы, рассказать ей со сцены стихотворение или послушать концерт в восьми городских парках в День матери 23 и 24 ноября. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Смастерить подарок для мамы, рассказать ей со сцены стихотворение или посетить всей семьей концерт можно будет в городских парках 23 и 24 ноября. Специальную программу ко Дню матери подготовили в восьми зонах отдыха, подведомственных Департаменту культуры Москвы. Все мероприятия бесплатные, предварительная регистрация не нужна", - говорится в сообщении.

Так, в парке "Зарядье" можно будет смастерить из лоскутков и ниток куклу, изготовить открытку или шкатулку в технике квиллинга (создание объемных композиций из скрученных полосок бумаги). Творческие мастерские будут работать в павильоне "Заповедное посольство", в Бабушкинском парке пройдет мастер-класс по созданию открыток в разных техниках аппликации. В ландшафтном парке "Митино" детей научат мастерить открытки из тесьмы, страз и других материалов. В Измайловском парке будут выступать музыканты. Гости услышат бардовские песни в исполнении Екатерины Чаплыгиной, Евгения Королева, Юрия Косицына.

"Возле большого катка на Фестивальной 24 ноября парк "Северное Тушино" ждет детей на урок рукоделия. Участники смогут изготовить памятную фоторамку в технике скрапбукинга или праздничную открытку. Таганский парк приглашает с 22 по 24 ноября посетить выставку работ участников творческой студии "Краски & Кисти". Праздничная программа для детей и взрослых запланирована 23 ноября в Лианозовском парке. В этот же день на аллее Защитников Москвы в парке Победы организуют творческие мастер-классы для детей старше трех лет", - уточняется в сообщении.

Специальную программу ко Дню матери подготовил 24 ноября Музей Победы на Поклонной горе. Там вспомнят подвиг солдатских матерей, которые трудились в тылу в военные годы и ждали с фронта вестей от сыновей. В этот день в музее пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Вход на экспозиции будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет.

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.