Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на туман

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Туман не отразился на работе московских аэропортов, следует из данных их онлайн-табло.

По состоянию на 9:50 мск в аэропорту Шереметьево отменен один рейс, во Внуково зафиксировано 11 задержек, в Домодедово - четыре.

В пресс-службе Шереметьево ТАСС проинформировали, что аэропорт работает в штатном режиме. Также об обычной работе агентству сообщили в пресс-службах Внуково и Домодедово.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в Москве и Подмосковье 19 ноября ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.