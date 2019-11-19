Главный нарколог Москвы поддерживает инициативу сокращения времени продажи алкоголя

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн поддерживает инициативу сокращения времени продажи алкоголя на час - с 23:00 до 22:00. Данная мера приведет к снижению числа отравлений, психозов и смертности в результате потребления алкоголя, считает он.

"Инициатива входит в систему четырех направлений, так называемых четырех китов профилактики: снижение доступности по месту, по времени, по цене, по возрасту. Снижение времени продажи алкоголя до 22:00 позволит снизить потребление алкоголя, мы эту инициативу поддерживаем", - сказал Брюн во вторник ТАСС.

По словам Брюна, последовательная политика государства, направленная на борьбу с алкоголизмом, позволила снизить потребление спирта на душу населения в год с 18 л в 2012 году до 10 л в 2018-м. "Это значительный успех. И мы полагаем, что дальше будет такая же тенденция. Россия стала меньше пить, стало меньше психозов, меньше отравления, меньше смертности от потребления алкоголя", - добавил он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил пересмотреть на федеральном уровне правила продажи алкоголя, сократив допустимый временной интервал его реализации на час - с 23:00 до 22:00. В организации считают, что пересмотр правил продажи спиртного также позволит сократить количество ДТП и общий уровень употребления алкоголя. Сейчас в России федеральные нормативы используют 22 субъекта, среди которых - Москва, Пермский край, Челябинская, Ярославская области. В других субъектах РФ действуют более жесткие нормы реализации алкоголя.