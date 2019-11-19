Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москва за пять лет заключила контракты жизненного цикла с инвесторами на 466 млрд рублей

Также власти столицы до конца года планируют объявить конкурс на поставку и обслуживание медицинского оборудования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы за последние пять лет заключили с инвесторами контракты жизненного цикла (КЖЦ), когда приобретенная техника в течение всего срока эксплуатации обслуживается поставщиком, на сумму 466,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

КЖЦ - это формат, когда город договаривается о приобретении товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. Городу это дает возможность получить лучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания: если техника ломается, простаивает или не соответствует требованиям города, то бюджет не несет затрат. Для инвестора КЖЦ обеспечивает долгосрочную загрузку мощностей на длительный период, возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия контракта.

"За последние пять лет объем КЖЦ Москвы составил порядка 466,4 млрд рублей. Посредством них город приобретает подвижной состав для метрополитена, обновляет автобусный и трамвайный парки. Кроме того, Москва заключает КЖЦ в сфере ЖКХ на установку приборов учета", - сообщил Прохоров.

Он уточнил, что в сентябре 2019 года столица заключила четыре КЖЦ на 31,6 млрд рублей на установку и обслуживание общедомовых приборов учета. До конца года, по его словам, планируется объявить конкурс на поставку и обслуживание в течение жизненного цикла сложного медицинского оборудования, в котором, предположительно, примут участие ведущие российские и зарубежные компании.

Контракты в сфере транспорта

Прохоров сообщил, что в этом году будет проведено еще три аукциона на поставку и сервис в совокупности 300 электробусов. "С 2021 года Москва планирует отказаться от закупок дизельных автобусов. В целом в сфере транспорта Москва заключила КЖЦ на поставку и сервисное обслуживание в течение 30 лет 1432 вагонов метро на 331,6 млрд рублей. Город также приобрел 436 низкопольных автобусов нового поколения за 7,3 млрд рублей", - рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он добавил, что также заключен контракт на поставку и дальнейшее обслуживание 300 низкопольных трехсекционных трамваев стоимостью 56,2 млрд рублей на 30 лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московские парки откроют сезон зимних развлечений 22 ноября
Старт зимнего сезона развлечений начнется с открытия катка в Парке Горького
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС