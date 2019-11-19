Москва за пять лет заключила контракты жизненного цикла с инвесторами на 466 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы за последние пять лет заключили с инвесторами контракты жизненного цикла (КЖЦ), когда приобретенная техника в течение всего срока эксплуатации обслуживается поставщиком, на сумму 466,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

КЖЦ - это формат, когда город договаривается о приобретении товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. Городу это дает возможность получить лучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания: если техника ломается, простаивает или не соответствует требованиям города, то бюджет не несет затрат. Для инвестора КЖЦ обеспечивает долгосрочную загрузку мощностей на длительный период, возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия контракта.

"За последние пять лет объем КЖЦ Москвы составил порядка 466,4 млрд рублей. Посредством них город приобретает подвижной состав для метрополитена, обновляет автобусный и трамвайный парки. Кроме того, Москва заключает КЖЦ в сфере ЖКХ на установку приборов учета", - сообщил Прохоров.

Он уточнил, что в сентябре 2019 года столица заключила четыре КЖЦ на 31,6 млрд рублей на установку и обслуживание общедомовых приборов учета. До конца года, по его словам, планируется объявить конкурс на поставку и обслуживание в течение жизненного цикла сложного медицинского оборудования, в котором, предположительно, примут участие ведущие российские и зарубежные компании.

Контракты в сфере транспорта

Прохоров сообщил, что в этом году будет проведено еще три аукциона на поставку и сервис в совокупности 300 электробусов. "С 2021 года Москва планирует отказаться от закупок дизельных автобусов. В целом в сфере транспорта Москва заключила КЖЦ на поставку и сервисное обслуживание в течение 30 лет 1432 вагонов метро на 331,6 млрд рублей. Город также приобрел 436 низкопольных автобусов нового поколения за 7,3 млрд рублей", - рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он добавил, что также заключен контракт на поставку и дальнейшее обслуживание 300 низкопольных трехсекционных трамваев стоимостью 56,2 млрд рублей на 30 лет.