Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские парки откроют сезон зимних развлечений 22 ноября

Старт зимнего сезона развлечений начнется с открытия катка в Парке Горького

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ледовые шоу, мастер-классы, музыкальные и театральные выступления ждут гостей столичных парков в зимний сезон, который откроется 22 ноября. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.

"Традиционно мы открываем зимний сезон с открытия катка в Парке Горького 22 ноября. Парк Горького стартует первым, остальные парки 23 ноября открывают всю зимнюю инфраструктуру. Мы подготовили музыкальные выступления, театральные представления, различные викторины, спортивные активности, ледовые шоу, мастер-классы", - сказал он.

Как уточняется в презентации к выступлению Дунаева, всего в зимнем сезоне для жителей и гостей столицы проведут более 2 тыс. мероприятий, в том числе 80 фестивалей, 200 концертов, более 1,4 тыс. мастер-классов. В парках пройдут и общегородские фестивали и праздники, такие как фестиваль "Путешествие в Рождество" (13 декабря - 12 января), празднование Нового года (31 декабря - 1 января), Рождество (7 января), Масленица (24 февраля - 1 марта) и "Ночь на катке" (28 февраля). "Каждые субботу-воскресенье парки будут готовить отдельную программу", - добавил он.

Сезон зимних развлечений в парках завершится в конце февраля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве неизвестные избили капитана ФСБ
Пострадавшего госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС