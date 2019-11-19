Московские парки откроют сезон зимних развлечений 22 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ледовые шоу, мастер-классы, музыкальные и театральные выступления ждут гостей столичных парков в зимний сезон, который откроется 22 ноября. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.

"Традиционно мы открываем зимний сезон с открытия катка в Парке Горького 22 ноября. Парк Горького стартует первым, остальные парки 23 ноября открывают всю зимнюю инфраструктуру. Мы подготовили музыкальные выступления, театральные представления, различные викторины, спортивные активности, ледовые шоу, мастер-классы", - сказал он.

Как уточняется в презентации к выступлению Дунаева, всего в зимнем сезоне для жителей и гостей столицы проведут более 2 тыс. мероприятий, в том числе 80 фестивалей, 200 концертов, более 1,4 тыс. мастер-классов. В парках пройдут и общегородские фестивали и праздники, такие как фестиваль "Путешествие в Рождество" (13 декабря - 12 января), празднование Нового года (31 декабря - 1 января), Рождество (7 января), Масленица (24 февраля - 1 марта) и "Ночь на катке" (28 февраля). "Каждые субботу-воскресенье парки будут готовить отдельную программу", - добавил он.

Сезон зимних развлечений в парках завершится в конце февраля.