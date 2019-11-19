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Власти Москвы утвердили план благоустройства города на 2020 год

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в план благоустройства включили территории вокруг "Московских центральных диаметров"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило план благоустройства города на 2020 год, включив в него не только традиционно парки и набережные, но и территории вокруг "Московских центральных диаметров" (МЦД), первые две линии которых откроются до конца ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter по итогам состоявшегося во вторник президиума правительства Москвы.

"Сегодня приняли план благоустройства Москвы на 2020 год. Что будем делать: 17 крупных объектов площадью почти 1000 га, в том числе набережные Москвы-реки и улицы; 151 парк и сквер, 139 из них в жилых районах; продолжим строить парк "Яуза" в верхнем течении реки; сделаем подсветку еще 10 зданий и сооружений; приведем в порядок почти 3 800 дворов; и благоустроим территории вокруг ж/д: сейчас у нас в приоритете МЦД-1 и МЦД-2", - написал Собянин.

В материалах мэрии уточняется, что в планах на 2020-2023 гг. - благоустройство 24 набережных и прибрежных территорий общей протяженностью 72,3 км. Среди них рекреационные территории в верхнем течении реки от Химкинского водохранилища до Серебряного бора; прогулочные набережные -Тараса Шевченко, Бережковская, Воробьевская; исторические набережные - Кадашевская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Садовническая; городские набережные - Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская, Нагатинская, Коломенская.

Что уже сделано

"В течение последних лет было в целом завершено благоустройство центральной части города. Однако основные работы проводились за пределами центра, где были приведены в порядок городские дворы и благоустроены сотни местных парков, знаковых мест и других территорий", - добавили в мэрии.

В документах президиума правительства столицы приведены данные о сделанном за прошедший период 2011-2019 годы. Так, в два-четыре раза возросло число пешеходов на благоустроенных улицах, в два раза увеличилось количество летних кафе, в четыре раза - количество зданий с архитектурной подсветкой, в три раза - освещенность московских дворов. В целом за девять лет благоустроено 410 улиц и общественных пространств, 732 парка и зеленых территорий, отремонтировано свыше 7 тыс. фасадов домов на благоустраиваемых улицах.

Первые два диаметра (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска) планируется запустить 21 ноября, но финальная дата еще уточняется. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания. Всего намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

В новость были внесены изменения (13:44 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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