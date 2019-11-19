Власти Москвы выделили около 40 млрд рублей на капитальный ремонт 135 поликлиник

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 млрд рублей планируется потратить на капитальный ремонт 135 поликлиник, который проведут в Москве с 2020 по 2023 год. Об этом сообщил во вторник журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Состояние 135 зданий таково, что они точно требуют первоочередного капитального ремонта. Первый этап был определен, исходя из пожеланий москвичей, когда более 70% участвовавших в опросе проголосовали за ремонт, так были определены 50 зданий <...> Финансирование: порядка 40 млрд рублей на 135 зданий на три года, первый этап - от 12,5 до 16 млрд рублей", - сказал Хрипун.

Ранее он сообщил, что ремонт 50 зданий столичных поликлиник начнется в 2020 году. Кроме того, программа капитального ремонта 135 поликлиник завершится в 2023 году. По словам министра, кроме ремонта фасадов зданий и покраски стен, планируется замена инженерных коммуникаций, а также в соответствии с новыми правилами зонирования наиболее посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, а наименее посещаемые и административные кабинеты - на верхних.