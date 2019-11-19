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Центр медиации для внесудебного разрешения конфликтов бизнеса открыт в Москве

В центре будут работать около 20 медиаторов, которые окажут комплексную поддержку в защите интересов предпринимателей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Центр медиации, который поможет в разрешении конфликтов бизнесменов до их обращения в суд, открылся во вторник в Москве. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Обращения, которые поступают к нам, нередко лежат в плоскости не "бизнес-власть", а "бизнес-бизнес", и до этого возможности урегулировать такие конфликты не было. Теперь предприниматели смогут подать заявку в Центр медиации, то есть независимую площадку, где будут рассматривать эти кейсы и до суда решать споры предпринимателей", - сказала она, добавив, что в центре будут работать около 20 медиаторов.

Руководителем этого института помощи бизнесу назначен известный адвокат Анатолий Кучерена. "Так сложилось, что всегда в тех или иных сферах возникают конфликты и недопонимания, и лучше решать их миром, избрав не судебный путь, а урегулирование с помощью медиатора. Мы постараемся сделать все, чтобы в списке наших медиаторов были люди, которые смогут разрешать возникающие вопросы", - сказал Кучерена журналистам. При этом он предложил сформировать списки медиаторов и создать сайт для обращений бизнесменов.

Институт заработал на базе Центра правовой помощи "Версия защиты". "Ранее у нас была открыта общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. Благодаря сегодняшнему открытию центра мы будем оказывать комплексную поддержку в защите интересов предпринимателей, решая их проблемы в оперативном порядке", - сказал ТАСС руководитель "Версии защиты" Роман Кандауров.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Как сообщила Минеева, открытый сегодня Центр медиации стал последним элементом создаваемой экосистемы общественных уполномоченных в столице России. Сейчас в ее команде около 80 общественных бизнес-омбудсменов и порядка 100 специалистов pro bono (безвозмездная юридическая помощь), которые работают не только по обращениям, но и формируют законодательные инициативы. Также при бизнес-омбудсмене Москвы действуют общественный совет, экспертный совет, недавно создан центр общественных процедур "Бизнес против коррупции".

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