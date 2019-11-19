Сотрудники МФЦ адресно проинформируют москвичей о капремонте поликлиник

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Информированием горожан о капремонте поликлиник займутся МФЦ, сотрудники центров госуслуг адресно расскажут москвичам о капитальном ремонте поликлиник в их районе, а также дадут информацию, где можно будет пройти обследование и куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ. Об этом сообщила журналистам во вторник директор центров госуслуг "Мои документы" Москвы Ольга Фефелова.

Ранее руководитель Департамента здравоохранения Москвы Хрипун сообщил журналистам, что 135 поликлиник будут капитально отремонтированы в Москве к 2023 году, при этом ремонт 50 зданий начнется в 2020 году.

"Мы идем с 20 ноября к нашим жителям. Будем приходить в будни с 16:00 до 20:00 и в выходные дни с 11:00 до 18:00. Наши сотрудники будут в форме. Если наши жители сомневаются, тот ли к нему человек пришел, то они могут позвонить на справочный номер и удостовериться, наш ли это сотрудник", - сказала Фефелова.

Она добавила, что отличительными знаками сотрудников офисов "Мои документы" станут белые ветровки, красные сумки и бейджи с персональными данными тех, кто осуществляет консультации. Подтвердить полномочия специалиста центра госуслуг можно по телефону справочной службы города Москвы (8-495-777-77-77), для этого потребуется лишь назвать ФИО пришедшего.

"Обучили наших сотрудников, которые пойдут к жителям домой, они сходили в поликлиники, которые будут капитально отремонтированы посмотрели, что там не так. Главврачи провели для сотрудников МФЦ экскурсии по этим поликлиникам, и наши сотрудники прекрасно представляют, почему жители хотят, чтобы именно в этих поликлиниках был проведен капремонт. Мы придем рассказать, показать о капремонте, будем раздавать книжки и презентации, рассказывать более подробно про каждую поликлинику. Каждому жителю рассказываем про его конкретную поликлинику, а не в общем про проект", - сказала Фефелова.

По ее словам, специалисты центров госуслуг придут к жителям, чтобы проинформировать о начале проведения капремонта поликлиник в 43 районах. Они предоставят москвичам информацию, где можно будет пройти обследование и куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ. Жители смогут ознакомиться с брошюрами и книжками - из последних можно узнать, как будет выглядеть районная поликлиника после ремонта.