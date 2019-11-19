Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский храм Косьмы и Дамиана в Шубине передали РПЦ

Он расположен на Столешниковом переулке

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Церковь Косьмы и Дамиана XVII-XVIII веков в Шубине была передана Русской Православной Церкви, сообщает во вторник сайт Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (РПЦ).

"Департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение о передаче в собственность <…> Русской Православной Церкви объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Косьмы и Дамиана, что в Шубине, XVII-XVIII вв.", расположенного по адресу: г. Москва, Столешников пер., д. 2-4, стр. 6", - говорится на сайте организации.

Первое упоминание о деревянном храме Косьмы и Дамиана в Шубине относится к 1625 году. В 1722 году на его месте был построен каменный храм. В советский период храм был закрыт, богослужения в нем возобновились летом 1991 года. Храму присвоен статус памятника культуры федерального значения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Усиление ветра, гололедица и похолодание ожидают москвичей 20 ноября
Синоптики прогнозируют понижение температуры до семи градусов мороза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС