Московский храм Косьмы и Дамиана в Шубине передали РПЦ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Церковь Косьмы и Дамиана XVII-XVIII веков в Шубине была передана Русской Православной Церкви, сообщает во вторник сайт Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (РПЦ).

"Департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение о передаче в собственность <…> Русской Православной Церкви объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Косьмы и Дамиана, что в Шубине, XVII-XVIII вв.", расположенного по адресу: г. Москва, Столешников пер., д. 2-4, стр. 6", - говорится на сайте организации.

Первое упоминание о деревянном храме Косьмы и Дамиана в Шубине относится к 1625 году. В 1722 году на его месте был построен каменный храм. В советский период храм был закрыт, богослужения в нем возобновились летом 1991 года. Храму присвоен статус памятника культуры федерального значения.