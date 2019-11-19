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В Москве изъятых из семьи детей вернут матери после улучшения жизненной ситуации

Органы соцзащиты намерены окажут необходимую помощь

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Восемь детей, которые в понедельник были обнаружены в московской квартире в ненадлежащих условиях, направлены в больницу на обследование. Когда мать наладит свою жизненную ситуацию, их вернут в родную семью, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Мама сообщила, что хочет временно передать детей в Центр поддержки семьи и детства в связи со сложной жизненной ситуацией, сотрудники соцзащиты приняли заявление. Перед помещением в Центр, как полагается, детей направили тем же вечером в больницу для обследования. Подчеркиваем, что как только мама наладит ситуацию в семье, дети, по ее просьбе, сразу же будут переданы ей. Органы соцзащиты окажут необходимую помощь для этого", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас здоровью детей ничего не угрожает, после их обследования будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве.

По информации ведомства, с сентября 2018 года семья состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении, с ней был заключен договор социального патроната. С сентября 2018 года по апрель 2019 года специалисты по работе с семьей навещали их несколько раз в месяц - тогда ситуация в семье улучшилась, и она была переведена в статус находящейся в трудной жизненной ситуации.

После смены статуса специалисты стали навещать семью раз в месяц. "Специалисты оказывали необходимую помощь детям и маме: помогали с покупкой вещей, продуктов, товаров длительного пользования. Также сотрудники помогали в подготовке ребенка к школе и в проведении ремонта. Оказывалось содействие в реструктуризации долга по оплате ЖКХ", - добавил собеседник агентства.

Органы соцзащиты будут действовать в интересах детей

В ведомстве отметили, что мать заботится о детях, они ходят в школу и детские сады. Также семья получала необходимые социальные выплаты и льготы.

"Мама находится в контакте с сотрудниками соцзащиты и старается с помощью специалистов семейного центра наладить жизнь своей семьи. Департамент заинтересован в том, чтобы ситуация наладилась, и дети вернулись домой. Органы соцзащиты будут действовать исключительно в интересах детей", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило, что на юго-западе столицы выявлена семья, в которой восемь малолетних детей в возрасте от полугода до восьми лет проживают в ненадлежащих условиях. Детей с различными формами простудных заболеваний нашли сотрудники скорой помощи вечером 18 ноября. По данным ведомства, их мать отсутствовала дома несколько дней, с детьми была бабушка.

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