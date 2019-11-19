Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Историческом музее в Москве открылась выставка "Фаберже и придворные ювелиры России"

Посетители музея увидят около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса, включая предметы из полковых музеев, которые покажут впервые

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Выставка "Фаберже и придворные ювелиры России" торжественно открылась в Государственном Историческом музее во вторник вечером. В церемонии приняли участие статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и директор Исторического музея Алексей Левыкин.

"Весь мир знает, что такое русский ренессанс. На этой выставке мы все увидим, как на рубеже веков, в конце 19-го - начале 20-го, соединились наши выдающиеся художники и ювелирные мастера, и как ювелирное дело стало высоким искусством и предметом нашего культурного наследия", - сказала Манилова.

Она добавила, что каждая такая уникальная выставка - еще один шаг к юбилею Исторического музея, которому в 2022 году исполнится 150 лет. "Создан федеральный оргкомитет по подготовке к юбилею, во главе с Сергеем Борисовичем Ивановым (спецпредставителем президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту). Мы взялись за такое большое дело и очень хотим, чтобы это, правда, стало общим делом всего музейного сообщества России и вообще всей нашей культуры, а также праздником не только для москвичей, но и для всей России", - отметила Манилова.

"Сегодня мы презентуем одну из жемчужин нашей коллекции - это собрание русского ювелирного искусства. Из этой жемчужины мы выбрали еще большую жемчужину, а именно - русское ювелирное искусство второй половины 19 - начала 20 века, связанное с работой легендарных русских ювелиров, легендарных русских ювелирных фирм, которые до сих пор хранят эту традицию и память, и давно стали брендом нашей страны", - сказал, в свою очередь, Левыкин.

Он сообщил, что на выставке есть классические памятники работы фирмы Фаберже, Овчинникова, Сазикова. "Есть и предметы, которые вы увидите в первый раз, это наша обязанность - показывать на выставках то, что хранится в фондах нашего музея", - рассказал Левыкин.

О выставке

Экспозиция, которая будет доступна для публики с 20 ноября по 30 апреля, объединила около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса, включая предметы из полковых музеев, которые будут показаны впервые. Проект знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров.

В экспозиции представлены работы выдающихся мастеров, таких как Сазиков, Чичелев, Овчинников, Хлебников, владельцев фирмы Болиных, Рюкерт, братьев Грачевых и многих других. Посетители смогут увидеть предметы, выполненные в разных стилях: вещи из царских дворцов, памятные изделия, драгоценную галантерею, серебряную скульптуру.

Раздел выставки рассказывает о русско-историческом стиле или "стиле национальной романтики", получившем большую популярность на рубеже веков благодаря преобладанию народных мотивов. Церковным предметам, которые занимают особое место в декоративноприкладном искусстве, и не выставлявшимся ранее экспонатам полковых музеев также посвящены отдельные разделы.

Теги
Иванов, Сергей БорисовичРоссия
Реклама на ТАСС
Настасьинский переулок в Москве может получить имя Марка Захарова
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов также сообщил, что актеры "Ленкома" подали столичным властям обращение о присвоении театру имени Захарова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС