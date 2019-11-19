В Историческом музее в Москве открылась выставка "Фаберже и придворные ювелиры России"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Выставка "Фаберже и придворные ювелиры России" торжественно открылась в Государственном Историческом музее во вторник вечером. В церемонии приняли участие статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и директор Исторического музея Алексей Левыкин.

"Весь мир знает, что такое русский ренессанс. На этой выставке мы все увидим, как на рубеже веков, в конце 19-го - начале 20-го, соединились наши выдающиеся художники и ювелирные мастера, и как ювелирное дело стало высоким искусством и предметом нашего культурного наследия", - сказала Манилова.

Она добавила, что каждая такая уникальная выставка - еще один шаг к юбилею Исторического музея, которому в 2022 году исполнится 150 лет. "Создан федеральный оргкомитет по подготовке к юбилею, во главе с Сергеем Борисовичем Ивановым (спецпредставителем президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту). Мы взялись за такое большое дело и очень хотим, чтобы это, правда, стало общим делом всего музейного сообщества России и вообще всей нашей культуры, а также праздником не только для москвичей, но и для всей России", - отметила Манилова.

"Сегодня мы презентуем одну из жемчужин нашей коллекции - это собрание русского ювелирного искусства. Из этой жемчужины мы выбрали еще большую жемчужину, а именно - русское ювелирное искусство второй половины 19 - начала 20 века, связанное с работой легендарных русских ювелиров, легендарных русских ювелирных фирм, которые до сих пор хранят эту традицию и память, и давно стали брендом нашей страны", - сказал, в свою очередь, Левыкин.

Он сообщил, что на выставке есть классические памятники работы фирмы Фаберже, Овчинникова, Сазикова. "Есть и предметы, которые вы увидите в первый раз, это наша обязанность - показывать на выставках то, что хранится в фондах нашего музея", - рассказал Левыкин.

О выставке

Экспозиция, которая будет доступна для публики с 20 ноября по 30 апреля, объединила около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса, включая предметы из полковых музеев, которые будут показаны впервые. Проект знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров.

В экспозиции представлены работы выдающихся мастеров, таких как Сазиков, Чичелев, Овчинников, Хлебников, владельцев фирмы Болиных, Рюкерт, братьев Грачевых и многих других. Посетители смогут увидеть предметы, выполненные в разных стилях: вещи из царских дворцов, памятные изделия, драгоценную галантерею, серебряную скульптуру.

Раздел выставки рассказывает о русско-историческом стиле или "стиле национальной романтики", получившем большую популярность на рубеже веков благодаря преобладанию народных мотивов. Церковным предметам, которые занимают особое место в декоративноприкладном искусстве, и не выставлявшимся ранее экспонатам полковых музеев также посвящены отдельные разделы.