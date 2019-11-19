Фестиваль русских театров в Москве собрал почти две тысячи участников

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фестиваль русских театров, который прошел в Москве с 31 октября по 19 ноября, закрылся во вторник спектаклем "Тартюф" Государственного русского драматического театра им. В. В. Маяковского из Душанбе. Участниками фестиваля стали почти 2 тыс. человек, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Мы завершаем фестиваль русских зарубежных театров, учрежденный Минкультуры России в рамках Года театра. На сегодня, по данным, которые предоставили организаторы, его спектакли посетили почти две тысячи зрителей. Но самое главное, конечно, не цифры, а то, что все показы прошли с аншлагами", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра культуры РФ Павла Степанова.

В фестивале приняли участие семь коллективов из стран ближнего зарубежья. Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова представил постановку "Шинель". Актеры Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова из Бишкека выступили со спектаклем "Ыр. Песнь Чингизу" итальянского режиссера Андреа Бенальо. Зрители увидели также спектакль "Визит старой дамы" Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера из Сухума.

Государственный академический русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова из Алматы привез постановку режиссера Рубена Андриасяна "Джут", а Академический русский драматический театр Узбекистана из Ташкента - спектакль "С тобой и без тебя". В программу также вошла постановка "Идущие по небу" Государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова из Кишинева.

Артисты выступили на таких площадках, как Театр на Малой Бронной, Центр драматургии и режиссуры, Театр Луны, Московский Академический театр им. В. В. Маяковского, театр "Школа современной пьесы", театр "Модернъ" и Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой.

Как отметил Степанов, русские театры за рубежом играют огромную роль в сохранении и популяризации российской культуры. "Гастролируя, они помогают развивать международное сотрудничество со странами, имеющими общие исторические корни", - передала его слова пресс-служба.