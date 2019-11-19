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Настасьинский переулок в Москве может получить имя Марка Захарова

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов также сообщил, что актеры "Ленкома" подали столичным властям обращение о присвоении театру имени Захарова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Настасьинский переулок, расположенный недалеко от театра "Ленком" в Москве, могут назвать именем его художественного руководителя, народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

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Биография Марка Захарова

"Я поддержал обращение театра о том, чтобы одна из улиц была названа его именем. Театр не просит какую-то конкретную улицу назвать в его честь, но я думаю, что улица, которая ведет от Тверской к театру, могла бы быть названа именем Захарова. Перпендикулярная улица, там, где сделали портрет Марка Анатольевича, думаю, что ее могут назвать", - сказал он.

Герасимов добавил, что актеры "Ленкома" подали столичным властям обращение о присвоении театру имени Марка Захарова.

Ранее в СМИ сообщалось, что граффити с изображением Захарова появилось по адресу Настасьинский переулок, дом 5, строение 1.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы он поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его режиссерских работ в кино - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

Художественный руководитель "Ленкома" умер 28 сентября 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Теги
РоссияГерасимов, Евгений ВладимировичЗахаров, Марк Анатольевич
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