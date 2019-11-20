Москвичам потребуется активировать карту "Тройка" для оплаты проезда на МЦД

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Транспортную карту "Тройка" необходимо перепрограммировать для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК. Услуга стала доступна с 20 ноября, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Для того, чтобы пассажиры смогли воспользоваться всеми преимуществами карты "Тройка" при оплате проезда на МЦД, им надо будет активировать свою карту "Тройка", для этого можно будет обратиться в любую кассу метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения "Кошелька" на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится", - приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.

Те карты, которые будут продаваться в кассах и автоматах после запуска программы активации, автоматически активированы. Кроме того, перед первой поездкой на МЦД необходимо будет активировать в любой кассе метрополитена социальную карту учащегося или студента. Активация карт проводилась и перед запуском МЦК. Всего на руках у пассажиров более 26 млн экземпляров "Тройки", добавили в ведомстве.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания. Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска) запланирован на 21 ноября.

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.