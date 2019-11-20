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В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

Полиция начала проверку обстоятельств поездки

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Супруги проехали несколько улиц по центру Москвы на такси за 14 тыс. рублей, после чего обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как рассказала пассажирка, они с мужем поймали такси на Арбате, чтобы доехать до отеля, расположенного в Скатерном переулке, дом 13. Водитель привез их ко входу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тыс. рублей за услуги такси. На утверждение о том, что это дорого, таксист сказал, что не выпустит пассажиров из машины пока не будет произведена оплата.

По словам женщины, они опаздывали в аэропорт, откуда должны были улететь в Воронеж.

"Муж достал из кармана банковскую карту и передал водителю такси, который вставил ее в терминал оплаты, находящийся в такси, ввел сумму, дал терминал мужчине для подтверждения оплаты. Он подтвердил оплату, после чего с его счета списалось 14 тыс. рублей, после он с женой вышел из такси", - пояснили в столичном ГУ МВД.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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