Первым пассажирам МЦД не будут блокировать неперекодированные карты "Тройка"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Первым пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД), которые не успели перекодировать в кассах карты "Тройка", купленные до 20 ноября, не будут их блокировать. В дальнейшем за разблокировку карты будет взиматься плата 150 рублей, сообщил в среду журналистам исполнительный директор АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) Иван Конев.

"Чтобы совершить поездку по МЦД владельцам старых карт "Тройка" необходимо перекодировать карты. Если пассажир не сделал этого, при поездке на МЦД карта заблокируется, разблокировка стоит 150 рублей. Первый период после запуска МЦД мы блокировать карты не будем. О том, когда завершится этот льготный период и мы начнем взимать сбор, будет сообщено дополнительно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пассажирам необходимо будет перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов карту "Тройка" для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК. Карты "Тройка", купленные с 05:30 мск 20 ноября, перекодировать не нужно. В случае, если эта операция не сделана, при совершении поездки карта заблокируется, ее разблокировка будет стоить 150 рублей. Операция по разблокировке проводится в кассах метро и ЦППК.

Для проезда по МЦД необходимо будет валидировать билет дважды - на входе и выходе. Сделать это можно либо на турникетах, либо, где их нет, на специальных аппаратах для валидации билетов, - они есть на всех станциях. Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска - запустят 21 ноября 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.