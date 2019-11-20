Мосгордума приняла законопроект о налоговом вычете для инвесторов столицы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Столичные инвесторы получат новую льготу, которая начнет действовать с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект об инвестиционном налоговом вычете был принят депутатами Московской городской думы на заседании в среду.

"С 2023 года в связи с изменениями федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, закончат свое действие. В связи с этим правительство Москвы проработало внедрение альтернативного варианта поддержки - инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль <...> За счет суммы налога, который зачисляется в бюджет субъекта, в текущем периоде можно списывать до 90% затрат, формирующих и изменяющих первоначальную стоимость основного средства", - сообщила первый замруководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она добавила, что новая льгота предусматривает значительное снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта РФ в течение не более чем семи лет. Сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, также может быть уменьшена вплоть до нуля. Требования к статусу московского инвестора и порядок его получения будут определяться правительством города; планируется оказывать поддержку с применением нового механизма активно инвестирующим промышленным предприятиям.

"Для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета устанавливается ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет города, в размере: 12,5% для организаций, получивших статус московского инвестора первой категории; 8% для организаций, получивших статус московского инвестора второй категории. Стандартная ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет столицы, составляет 17%", - сказала Багреева.

Кто получит льготы

По словам Багреевой, принятие закона "Об инвестиционном налоговом вычете" будет способствовать созданию условий для реализации приоритетных направлений промышленного развития Москвы, разработки и внедрения инновационных технологий, обновления основных фондов и повышения инвестиционной активности. Право на инвествычет будет предоставляться компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора.

"Сейчас порядка 50 промышленных предприятий используют пакет преференцией для промкомплексов, объем льгот для них ежегодно составляет 2,4 млрд рублей. После введения льгот мы видим, что на каждый рубль льготы мы получили три рубля дополнительных налоговых поступлений в бюджет. В целом эти организации уплачивают налог в пять раз больше, чем сумма предоставляемых преференций. Считаем, что инвестиционный налоговый вычет не приведет к выпадающим доходам бюджета, а приведет к росту доходов бюджета в такой же пропорции, как это сейчас происходит среди действующих предприятий. Дополнительные доходы составят не менее 1,5 млрд рублей ежегодно; уже со второго года действия вычета он полностью окупится для бюджета города", - сказала Багреева.

По словам председателя комиссии по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, с 2016 года в столице действует программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики: город присваивает инвестиционно-активным предприятиям статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта. На сегодняшний день получили статусы, дающие право на преференции, 105 компаний: 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, девять инвестиционных приоритетных проектов, один автопроизводитель. Объем инвестиций предприятий со статусами промкомплекса, технопарка, якорного резидента за последние пять лет составил 95 млрд рублей. В компаниях работают более 103 тыс. человек. По словам Гусевой, ранее проект был рассмотрен и поддержан комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике, которая рекомендовала документ к принятию.