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На юге Москвы возле МИФИ нашли предмет, похожий на снаряд времен войны

Боеприпас передадут специалистам для вывоза и дальнейшего уничтожения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили при выполнении земельно-строительных работ на Каширском шоссе на юге Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В ходе проведения земельно-строительных работ по адресу: Каширское шоссе, дом 31, был обнаружен предмет с явными признаками коррозии, предположительно он может являться боеприпасом времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, данный предмет будет передут специалистам для вывоза и дальнейшего уничтожения.

Судя по открытым источникам, по данному адресу расположен Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

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