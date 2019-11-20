Строительство горнолыжного комплекса в Новой Москве начнется в 2020 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Возведение горнолыжного комплекса в поселении Щаповское Новой Москвы начнется в следующем году. Об этом в среду сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Принято положительное решение по разработке градостроительного потенциала территории площадью 178 га в поселении Щаповское (Троицкий административный округ). Проектирование и строительство горнолыжного комплекса начнется в будущем году. Контрактная стоимость первой очереди составит 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первая очередь включает возведение горнолыжного склона с пятью трассами, установку подъемных устройств, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 6 тыс. кв. м. Кроме того, планируется создание 500 машино-мест.

Комплекс будет примыкать к Варшавскому шоссе, что обеспечит транспортную доступность и удобство для посетителей, приводит пресс-служба слова главы департамента Владимира Жидкина.

Он также отметил, что к 2035 году в Новой Москве будет функционировать 700 спортивных комплексов, 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения.