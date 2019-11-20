Фотогалерея "Моя Москва" о благоустройстве территорий открылась на Тверском бульваре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Моя Москва" о благоустройстве парков, площадей, набережных открылась в "Галерее под открытым небом" на центральной аллее Тверского бульвара в среду.

"Выставка "Моя Москва" - это наша благодарность тем, кто принимает участие в реализации программы "Мой район": от художников и архитекторов до инженеров и строителей. Только в 2019 году преобразилось более 1,1 тыс. территорий по всему городу, около 160 парков и скверов, свыше 4 тыс. дворов", - рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

На выставке представлены кадры обновленных парков "Тюфелева роща", "50-летия Октября", Школьный сквер и Космопарк, "Ходынское поле", парк Победы в Зеленограде, Лесная улица, парк "Зарядье" и др.

В свою очередь руководитель департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Елисеев назвал "Зарядье" одним из самых лучших проектов. "Это изюминка не только Москвы, но и всего мира. Проект рождался большой творческой командой, в нем принимали участие члены Союза художников России и многие другие. Сначала были сделаны все основные маршруты и подходы к парку - это Москворецкая набережная и улицы Москворецкая и Варварка. В этом году, закончив улицу Ильинка, мы, по сути, закончили благоустройство всего Кремлевского кольца", - сказал он журналистам.

Как подчеркнул руководитель центра продюсирования российской фотографии "ProLab" Николай Канавин на открытии выставки, теперь горожане в одном месте могут узнать, как выглядят парки в других частях города. "Москва превращается в уникальный парк с большим количеством удивительных мест, которые обязательны для посещения. Выставка является некой витриной нашего городского хозяйства и одновременно художественным проектом", - отметил он.

Программа мэра Москвы "Мой район" - это крупнейший проект благоустройства в современной истории столицы. Его главная задача - создать комфортную городскую среду и сделать Москву местом, удобным для жизни. Разработка и внедрение единого стандарта благоустройства позволило улучшить транспортную ситуацию в городе, систематизировать парковки, воссоздать исторический облик улиц, отремонтировать фасады и создать архитектурную подсветку деревьев.