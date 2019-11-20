Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгордума утвердила налоговые льготы для электромобилей, парков развлечений и гостиниц

Также депутаты приняли поправки в законодательство о деятельности трудовых мигрантов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новые налоговые льготы для электромобилей и парков развлечений, а также продление льгот по налогу на имущество гостиниц, производителей веществ для очистки воды и противогололедных реагентов и других организаций утвердили в Москве. Депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон, который вносит изменения в законы города Москвы "О налоге на имущество организаций", "О транспортном налоге", "О земельном налоге", а также в законодательство о деятельности трудовых мигрантов, передает в среду корреспондент ТАСС.

"Поправки в закон "О транспортном налоге" полностью освободят от него электромобили. Льгота не будет распространена на транспортные средства, в которых установлены одновременно электродвигатель и двигатель иного типа. Эти меры направлены на повышение заинтересованности москвичей и частного бизнеса в приобретении электрокаров взамен традиционных автомобилей, переходу большего числа автомобилистов на экологически чистые виды транспорта", - пояснила в ходе заседания первый замруководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Кроме того, устанавливается льгота по налогу на имущество организаций для парков развлечений в размере 97%. Она будет распространена на масштабные развлекательные парки и позволит им высвободить средства на поддержание аттракционов в соответствии с европейскими стандартами. При этом ожидается, что цены на билеты будут в среднем в два-три раза ниже мировых.

"Продлена льгота по налогу на имущество сертифицированным гостиницам Москвы, налог для них будет снижен в среднем в три раза. Льгота не освобождает объекты от налога полностью, а распространяется только на часть площадей под минимальный номерной фонд. Всего в Москве действует более 1,6 тыс. гостиниц, около 120 из них подлежат налогообложению от кадастра, применяют льготу 60 гостиниц - это 3% от общего числа. При этом в немногочисленных льготируемых гостиницах категории пять звезд освобождается от налога только минимальный номерной фонд - в среднем 25% площади, а с остальной части, включая магазины и рестораны, налог уплачивается в полном объеме", - отметила Багреева.

Также, согласно принятому документу, в течение следующих пяти лет продлена и будет действовать льгота, освобождающая от налога на имущество организации по производству веществ, используемых для очистки воды (гипохлорита натрия, соляной кислоты, каустической соды) и противогололедных реагентов. Продление льготы позволяет избежать повышения расходов предприятий коммунального хозяйства города Москвы и не допустить роста тарифов на услуги ЖКХ.

Другие льготы

Как сообщила Багреева, благодаря принятому документы продлена льгота по налогу на имущество зданий, расположенных на торгово-офисных земельных участках, которые используют под офисы или торговлю меньше 20% площади, налог для них будет снижен в четыре раза. В 2018 году льготой воспользовались 499 организаций в отношении более 1,5 тыс. объектов на сумму почти 3 млрд рублей. В основном это производственные предприятия и организации социальной инфраструктуры - лаборатории, научно-исследовательские центры, автокомбинаты, медицинские и выставочные центры, телестудии. Продление льготы позволит поддержать развитие промышленной и социальной сфер экономики города.

"Поправки в закон "О налоге на имущество организаций" предполагают сохранение льгот по налогу на имущество, который рассчитывается от кадастровой стоимости, для гостиниц, торгово-офисных зданий, ряда химпредприятий. В отношении таких объектов формируется конкретный перечень с адресами и кадастровыми номерами зданий <...> Чтобы выровнять налоговую нагрузку объектов в перечне с объектами, которые не включены в него, пять лет назад была установлена льгота по налогу на имущество организаций в виде снижения налога в четыре раза, которая прекращает свое действие в этом году, предлагаем продлить ее еще на пять лет", - сказала Багреева.

Изменения в закон "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы" устанавливают коэффициент на 2020 год, который определяет стоимость трудовых патентов для иностранных граждан, работающих в Москве. В 2019 году официальная заработная плата в традиционных для трудовых мигрантов отраслях - строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве - увеличилась на 7%. Принятый документ устанавливает увеличение коэффициента, отражающего региональные особенности столичного рынка труда, с 2,4099 до 2,4591, что позволит повысить стоимость патента с 5 тыс. рублей до 5350 рублей в месяц. Основная цель этих изменений - выравнивание налоговой нагрузки мигрантов и граждан РФ, работающих в Москве, рассказала Багреева.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Около 300 человек с инвалидностью представят Москву на национальном "Абилимпиксе"
Они будут состязаться в мастерстве по 62 компетенциям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС