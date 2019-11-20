Мосгордума утвердила налоговые льготы для электромобилей, парков развлечений и гостиниц

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новые налоговые льготы для электромобилей и парков развлечений, а также продление льгот по налогу на имущество гостиниц, производителей веществ для очистки воды и противогололедных реагентов и других организаций утвердили в Москве. Депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон, который вносит изменения в законы города Москвы "О налоге на имущество организаций", "О транспортном налоге", "О земельном налоге", а также в законодательство о деятельности трудовых мигрантов, передает в среду корреспондент ТАСС.

"Поправки в закон "О транспортном налоге" полностью освободят от него электромобили. Льгота не будет распространена на транспортные средства, в которых установлены одновременно электродвигатель и двигатель иного типа. Эти меры направлены на повышение заинтересованности москвичей и частного бизнеса в приобретении электрокаров взамен традиционных автомобилей, переходу большего числа автомобилистов на экологически чистые виды транспорта", - пояснила в ходе заседания первый замруководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Кроме того, устанавливается льгота по налогу на имущество организаций для парков развлечений в размере 97%. Она будет распространена на масштабные развлекательные парки и позволит им высвободить средства на поддержание аттракционов в соответствии с европейскими стандартами. При этом ожидается, что цены на билеты будут в среднем в два-три раза ниже мировых.

"Продлена льгота по налогу на имущество сертифицированным гостиницам Москвы, налог для них будет снижен в среднем в три раза. Льгота не освобождает объекты от налога полностью, а распространяется только на часть площадей под минимальный номерной фонд. Всего в Москве действует более 1,6 тыс. гостиниц, около 120 из них подлежат налогообложению от кадастра, применяют льготу 60 гостиниц - это 3% от общего числа. При этом в немногочисленных льготируемых гостиницах категории пять звезд освобождается от налога только минимальный номерной фонд - в среднем 25% площади, а с остальной части, включая магазины и рестораны, налог уплачивается в полном объеме", - отметила Багреева.

Также, согласно принятому документу, в течение следующих пяти лет продлена и будет действовать льгота, освобождающая от налога на имущество организации по производству веществ, используемых для очистки воды (гипохлорита натрия, соляной кислоты, каустической соды) и противогололедных реагентов. Продление льготы позволяет избежать повышения расходов предприятий коммунального хозяйства города Москвы и не допустить роста тарифов на услуги ЖКХ.

Другие льготы

Как сообщила Багреева, благодаря принятому документы продлена льгота по налогу на имущество зданий, расположенных на торгово-офисных земельных участках, которые используют под офисы или торговлю меньше 20% площади, налог для них будет снижен в четыре раза. В 2018 году льготой воспользовались 499 организаций в отношении более 1,5 тыс. объектов на сумму почти 3 млрд рублей. В основном это производственные предприятия и организации социальной инфраструктуры - лаборатории, научно-исследовательские центры, автокомбинаты, медицинские и выставочные центры, телестудии. Продление льготы позволит поддержать развитие промышленной и социальной сфер экономики города.

"Поправки в закон "О налоге на имущество организаций" предполагают сохранение льгот по налогу на имущество, который рассчитывается от кадастровой стоимости, для гостиниц, торгово-офисных зданий, ряда химпредприятий. В отношении таких объектов формируется конкретный перечень с адресами и кадастровыми номерами зданий <...> Чтобы выровнять налоговую нагрузку объектов в перечне с объектами, которые не включены в него, пять лет назад была установлена льгота по налогу на имущество организаций в виде снижения налога в четыре раза, которая прекращает свое действие в этом году, предлагаем продлить ее еще на пять лет", - сказала Багреева.

Изменения в закон "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы" устанавливают коэффициент на 2020 год, который определяет стоимость трудовых патентов для иностранных граждан, работающих в Москве. В 2019 году официальная заработная плата в традиционных для трудовых мигрантов отраслях - строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве - увеличилась на 7%. Принятый документ устанавливает увеличение коэффициента, отражающего региональные особенности столичного рынка труда, с 2,4099 до 2,4591, что позволит повысить стоимость патента с 5 тыс. рублей до 5350 рублей в месяц. Основная цель этих изменений - выравнивание налоговой нагрузки мигрантов и граждан РФ, работающих в Москве, рассказала Багреева.